İstanbul'da Hezarfen'den kalkan eğitim uçağı düştü

İstanbul'da Hezarfen'den kalkan eğitim uçağı Büyükçekmece'de düştü. Düşen uçağın özel bir firmaya ait olduğu gelen haberler arasında. Görevlilerin yaptığı müdahaleden sonra uçaktan bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Büyükçekmece Gölü kıyısında düşen eğitim uçağı boş araziye düştü ancak düştüğü yerinyapısı gereği kaza yerine hiç bir araç giremedi..

“Manevra yapmasaydı TEM’E düşecekti”

Kazayı gören Uğur Önver, ”Yetkililer ve ekipler de olay yerine ulaştıktan sonraki görüntü bu. Artık profesyonel bir müdahale gerçekleşiyor” diye konuştu.

Bir diğer görgü tanığı Mehmet Değirmenci, ”Maalesef bu üzücü olaya tanık oldum. Olay yerine ekipler yeni ulaşmışlar. Olayın 11.00-11.05 civarında olayın olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla uçağın burnu maalesef toprağın içine girmiş. İnşallah ölen ya da yaralanan yoktur ama umutsuzum. Uçak düştükten sonra görüntüyü 11.07 civarında çektim. Yangın ya da dumanla ilgili herhangi bir şey yok. Orası tarım yapılan bir yer zaten. Kayalık bölge de değil. Maalesef uçak çakılmış durumda” ifadelerini kullandı.

Olay anında bölgede bulunan Mehmet Mert, şunları söyledi: ”11.00 civarında Hadımköy üzerinden gişelerden çıktım, viyadükten geçerken uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Önce tam anlamadım. Hemen arkadaşları aradım. O andan görüntü de bulduk biz. 2 kişinin olduğu, eğitim uçağı olduğu anlaşıldı. Olay yerinde durmadım. Uçak havadayken gördüm. Viyadükten sağa doğru kaydı. Tam olarak kestiremedim, kazaya sebebiyet vermemek için. Nereye düştüğünü görmedim. Uçak havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm. Araç kullanırken fark ettim. Uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Manevra yapmasaydı TEM’e düşecekti.”

Valilik’ten ilk açıklama

Kaza sonrası İstanbul Valiliği’nden ilk açıklama geldi. Valilik tarafından “Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düşmüştür. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi yaralı olarak kurtarılmıştır.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 12:02