İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, madeni ve bitkisel atık yağların illegal yollarla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile diğer bağlı kurumlardan izin alınmadan solvent, tiner gibi kimyasal maddelerle karıştırılarak imal edilen ve "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıtla ilgili çalışma başlattı.

Söz konusu çalışmalar sonucu, Esenler, Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir, Sultangazi, Çekmeköy ve Tuzla'da belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Bu adreslerdeki aramada, satışa hazır halde 156 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların buradaki işlemleri sürüyor.