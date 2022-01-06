İstanbul'da kaçak avlanan 5 ton midye ele geçirildi

İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde, 150 çuval içinde kaçak avlandığı belirlenen toplam 5 ton midyeye el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan incelemelerde, kara kıllı midyelerin yasadışı avcılık yöntemiyle yasak sahalardan avlandığı ve evraklarının olmadığı tespit edildi.

Canlı oldukları belirlenen midyeler denize bırakılırken, kaçak avlanan kişiler hakkında da idari para cezası uygulandı.