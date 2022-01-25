"İstanbul'da KGM ağındaki bütün yollar açıldı"

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından, İstanbul'da KGM ağındaki yolların son durumuna ilişkin bilgiler paylaşarak, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır"