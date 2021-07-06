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İstanbul'da Kovid-19 vakaları çoğaldı

Koca, 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Güncel 06.07.2021, 12:39
İstanbul'da Kovid-19 vakaları çoğaldı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 26 Haziran-2 Temmuz'da Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.

AA

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#vaka #İstanbul #Ankara #İzmir
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