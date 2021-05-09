İstanbul'da Kovid-19 vakalarında azalma
Türkiye'de il bazında en çok koronavirüs vakasının görüldüğü İstanbul'da son bir haftada vaka sayılarında önemli bir düşüş gözlendi.
Güncel 09.05.2021, 19:24
Prof. Dr. Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul." ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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