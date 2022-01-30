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İstanbul'da ölümlü kaza

Silivri ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücülerden birinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Güncel 30.01.2022, 17:09
İstanbul'da ölümlü kaza

Alınan bilgiye göre, E-80 Bağlantı Yolu'nda henüz plakaları öğrenilemeyen E.Ç. yönetimindeki otomobil ile M.Ç'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücülerden E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alkollü araç kullandığı ve ehliyetsiz olduğu belirlenen M.Ç'nin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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#kaza
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