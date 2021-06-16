İstanbul'da PKK'ya operasyon: Gözaltılar var
İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 PKK şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.
Güncel 16.06.2021, 07:42
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 ilçede 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.
AA
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