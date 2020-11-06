İstanbul'da sabah ezanının saati değişti

İstanbul'da 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren sabah ezanı Ramazan-ı Şerifteki gibi imsak vaktinde okunacak. Namaz ise ezandan yarım saat sonra kılınacak.

İstanbul'da sabah ezanının saati değişti

 İstanbul Müftülüğü, kış saati uygulamasına geçildiğini duyurdu. 7 Kasım 2020 Cumartesi gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktiyle beraber okunacak. Camide cemaatle namaz, ezandan yarım saat sonra kılınacak.

7 Kasım 2020 Cumartesi gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktiyle beraber okunacak.

Camide cemaatle namaz, ezandan yarım saat sonra kılınacak.

İSTANBUL SABAH NAMAZI EZANI KAÇTA OKUNACAK, SABAH NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da 7 Kasım Cumartesi günü sabah ezanı, imsak vaktinde okunacak; namaz ise ezandan yarım saat sonra okunacak.

Cumartesi günü imsak vakti 06.08. Güneş ise 7.35'te doğacak. 

KAYNAK: HABER7

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