İstanbul'da seçim sonuçları

İstanbullu seçmenler tercihini yaptı. Yaklaşık 10,5 milyon seçmen İstanbul’da oylarını kullandı.

Türkiye, bugün Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. İstanbul’da oy kullanma işlemi sabah 08.00’de başladı, saat 17.00’de sona erdi. 10 milyon 393 bin 532 seçmen 31 bin 124 sandıkta oylarını kullandı.

İSTANBUL'DA SEÇİM SONUÇLARI

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. İstanbul genelinde sandıkların yüzde 98,79'u açıldı.

Açılan sandıklardan gelen sonuçlara göre;

Binali Yıldırım: %48, 70

Ekrem İmamoğlu: %48,65

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Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 02:48