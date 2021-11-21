İstanbul'da silahlı kavga: Bir ölü, 2 yaralı
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Güncel 21.11.2021, 15:35
Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi 1015 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların desteğiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Polis ekipleri de kavgayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ederken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tüfek ele geçirildi.
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