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İstanbul'da silahlı kavga: Bir ölü, 2 yaralı

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Güncel 21.11.2021, 15:35
İstanbul'da silahlı kavga: Bir ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi 1015 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların desteğiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis ekipleri de kavgayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ederken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tüfek ele geçirildi.

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#silahlı kavga
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