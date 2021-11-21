İstanbul'da silahlı kavga: Bir ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi 1015 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların desteğiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis ekipleri de kavgayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ederken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tüfek ele geçirildi.