İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı
Operasyonda 143 sikke ile 5 yağlı boya tablo ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.
Güncel 27.11.2022, 11:23
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'ta 3 şüphelinin, yasa dışı yollarla elde ettikleri tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 5 yağlı boya tablo ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi.
Muhafaza altına alındıktan sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ekiplerince incelenen eserlerin müzelik değerde olduğu, yurt içinde alım-satımı ile yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu belirlendi.
Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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