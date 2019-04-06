İstanbul'da tarihi gün: İlk uçuş yapıldı

Atatürk Havalimanı'nın taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak havalandı. Ankara'ya gidecek ilk uçak saat 14.26'da pistten havalandı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu kapsamında her iki havalimanının 12 saat süreyle uçuşlara kapatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.

Saat 02.00'de Türk Hava Yolları'na ait son tarifeli yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'ndan Singapur'a gitmek üzere havalanırken, büyük taşınma sonrasında ise İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçak saat 14.00'te Ankara'ya hareket etmeye başladı.

Bilet kontrolü öncesinde Ankara'ya gidecek yolculara ilk uçuş anısına hediye takdim eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, "Taşınma beklediğimizden de çok iyi neticelendi. Gece yarısına kadar sürmesi planlanan taşınmayı biz saat 11.00 itibariyle bitirmiş olduk. Ve tüm kapalı yollar trafiğe açıldı" dedi.

Uçakların çoğunun İstanbul Havalimanı'na nakledildiğini söyleyen Ekşi, "Bugün ilk seferimizi Ankara'ya yapacağız. Bundan sonra normal operasyona geçeceğiz. Şu ana kadar her şey beklediğimizin de üzerinde çok güzel neticelendi. Ekibimiz bu taşınmaya 9 aydır çalışıyordu. Bu çalışmanın karşılığını da çok başarılı bir şekilde aldılar. Burada yolcularımızla tek tek sohbet etme imkânımız oldu. Bütün yolcularımız burası harika bir havalimanı diyorlar. Çok güzel duygularla ayrılıyor buradan. Böyle bir zafer anıtına kavuştuğumuz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Saat 14.15’te ilk tarifeli seferlerden biri olan Kanada’nın başkenti Toronto’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen Cem Eralp, “Yeni havalimanımız Türkiye halkına, milletimize hayırlı olsun. İstanbul Havalimanı’ndan ilk, Atatürk Havalimanı’nı daha önce kullandık. Çok güzel, harika bir havalimanı olmuş. Bütün milletimizi gururlandıran, gururlanabileceğimiz bir havalimanı” dedi.

İlk kez kullandığı İstanbul Havalimanı’nı çok beğendiğini ifade eden Şengül Eralp ise, “Güzel ve rahat geldik. İlk uçuş olduğu için biraz tereddütlerimiz vardı, nasıl olur acaba diye ama çok güzel. İnşallah daha da iyi olacak. Ülkemiz için çok seviniyorum. Türkiye’mize yakışır bir havalimanı oldu. İnşallah bundan sonra tercihimiz burası olacak. Kanada’ya torunlarımın yanına gidiyorum. Onlara rahat bir şekilde kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

Bir başka yolcu Mahinur Burmalı ise, “İlk uçağımız da bizimkisiymiş herhalde. Kanada’ya uçuyoruz, oğlumun yanına gidiyoruz. İnşallah hayırlısıyla varmak nasip etsin. Şimdiye kadar bir aksilik olmadı, bundan sonra da inşallah bir aksilikle karşılaşmayız” dedi.

Kaynak: Ajanslar