 İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 29,10 zam

UKOME Olağanüstü Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, İBB'nin toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam teklifi konuşuldu.

Bu kapsamda, tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.

Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı.

Minibüste en kısa mesafe indi bindi 5,25 liradan 7 liraya çıkarıldı.

Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 16,97 liradan 21,91 liraya, metrobüste en uzun mesafe ücreti 11,38 liradan 14,69 liraya yükseltildi.

Okul servisi ücretlerine ise yılın ikinci döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 19,95 zam yapıldı. Bu kapsamda 1 kilometreye kadarki mesafe ücreti 660 liradan 792 liraya çıkarıldı.

Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 352,15 liradan 422,41 liraya yükseltildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, karara muhalefet şerhi koydu.

Yücel, konuşmasında, yerel yönetimlerin yapması gereken en önemli temel görevlerinden birinin toplu taşıma olduğunu söyledi.

Ücretlerin bu derece artmasının insanları, toplu taşıma yerine bireysel araçlara yönlendireceği noktasında çekinceleri olduğunu anlatan Yücel, bu durumun da İstanbul trafiğine olumsuz yansıyacağını, toplu ulaşımın belediye tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini belirtti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise toplu ulaşıma sübvanse hassasiyetinin doğru ve yerinde olduğunu, toplu ulaşımı sübvanse ettiklerini bildirdi.

Enflasyona dikkati çeken Gökçe, İstanbul trafiği için de toplu ulaşım ve raylı sistem yatırımlarını da sürdürdüklerini ifade etti.

Öte yandan zamlara ilişkin söz konusu yeni tarifenin 1 Ocak 2023'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.