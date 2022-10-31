banner39

İstanbul'da trafik kazası: Ambulans devrildi

İstanbul Silivri'de, kontrolden çıkan bir ambulans devrildi. Yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.

Güncel 31.10.2022, 07:12
İstanbul'da trafik kazası: Ambulans devrildi

Eyupsultan ilçesinden Silivri Devlet Hastanesi'ne hasta almak üzere yola çıkan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ambulans, Silivri-Akören Mahallesi mevkiinde devrildi.

Araçta bulunan 3 sağlık çalışanı, kaza yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kazada ambulans kullanılamaz hale geldi.

Yorumlar (0)
11
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?