İstanbul'da trafik kazası: Ambulans devrildi

Eyupsultan ilçesinden Silivri Devlet Hastanesi'ne hasta almak üzere yola çıkan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ambulans, Silivri-Akören Mahallesi mevkiinde devrildi.

Araçta bulunan 3 sağlık çalışanı, kaza yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kazada ambulans kullanılamaz hale geldi.