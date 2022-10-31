İstanbul'da trafik kazası: Ambulans devrildi
İstanbul Silivri'de, kontrolden çıkan bir ambulans devrildi. Yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.
Güncel 31.10.2022, 07:12
Eyupsultan ilçesinden Silivri Devlet Hastanesi'ne hasta almak üzere yola çıkan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ambulans, Silivri-Akören Mahallesi mevkiinde devrildi.
Araçta bulunan 3 sağlık çalışanı, kaza yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.
Kazada ambulans kullanılamaz hale geldi.
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