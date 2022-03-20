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İstanbul'da yangın paniği

Bayrampaşa ilçesinde çatı katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

Güncel 20.03.2022, 09:51
İstanbul'da yangın paniği

Muratpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

#yangın #İstanbul #Bayrampaşa
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