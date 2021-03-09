İstanbul'daki öğrencilerden İdlibliler'e kışlık kıyafet yardımı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan proje kapsamında hazırlanan, içerisinde mont, bot, çorap, atkı, bere, eldiven, kazak ve pantolonların bulunduğu kışlık kıyafetler, İdlibli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere otobüslerle yola çıktı.

İstanbul Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Sami Kuşçu, Bakırköy'deki İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, genç gönüller tarafından toplanan 14 bin 389 parça giysinin, otobüslerle İdlib'e ulaştırılmak üzere İskenderun Gençlik Merkezi'ne gönderildiğini söyledi.

Yardım malzemelerinin çoğunun, üniversite yurtlarında kalan öğrencilerin kendi el emekleriyle ördüğü giysilerden oluştuğunu anlatan Kuşçu, projeye destek veren gençlik merkezlerine, çalışanlara, liderlere ve tüm gönüllülere teşekkür etti.

AA