İstanbul'daki arkadaşları dostları sevenleri ve öğrencileri için ikindi namazını müteakip İstanbul Fatih Camii'nde Asım Gültekin için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Gültekin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gültekin'in vefat haberini aldığını ve üzüldüğünü dile getirerek, "Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Buralıydı. Kültürümüzü sevdi, sevdirdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, dostlarının ve talebelerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

"DONUKLUĞU HAREKETE GEÇİRİRDİ"

Yazar Ahmet Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gültekin'in camiada özgün bir yeri olduğuna işaret ederek, "Onun muadili ya da ona denk bir başka isim hatırlamıyorum. Çünkü topyekun bir camia için çalışan bir adamdı. Donukluğu harekete geçirirdi. Büyüklerine, küçüklerine iş çıkarır, hikmet üretirdi." dedi.

Gültekin'i "hikmet arısı" diye adlandırdığını dile getiren Mercan, şöyle devam etti:

"Sadece benim değil zannediyorum, herkesin bir yanını aldı götürdü. İslam ona çok yakışıyordu ve o inancını coşkuyla taşıyordu. Hem ülkesini hem camiasını hem de ümmetini seven, büyük bir aşkla, sevgiyle, coşkuyla bu işi yapıyordu. Daha bizden sonraya kalacak ve bizi temsil edecek diye baktığım bir insandı. Allah mağfiret etsin, başka bir şey diyemiyorum. "

"BİTMEYEN BİR GAYRETİ VARDI"

Sanatçı Ömer Karaoğlu da Gültekin'le uzun süreli bir dostluğu olduğunu belirterek, "Asım'ı tanıyan dostlar bilirler, son anlarına kadar yüreklendirmeye ve güzel işler yapmaya kışkırtan bir arkadaşımız, kardeşimizdi. Yıllardır tanırım. Çok yakın bir tarihte rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun yayınlanmamış bir şiirini bana göndermişti. Israrla bakalım önce bunu kim besteleyecek, diye beni tahrik etmeye devam ediyordu." diye konuştu.

Gültekin gibi şahsiyetleri "vakıf adamlar" olarak tanımladıklarına işaret eden Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde dergiciliği yanında gençlerle yüz yüze yaptığı etimoloji derslerini biliyoruz. Gayreti hiç eksilmedi. Kendimi adıma bizim sanatla olan duruşumuzda, yıllardır her vesileyle üzerimizde bir sorumluluk olduğunu hissettirirdi. Bu yönüyle bitmeyen bir gayreti vardı. Edebi hafızamız için, son 30-40 yılın hafızası için sürekli bir şeyler keşfedip sürekli onlarla gençleri tanıştırmaya buluşturmaya çalışırdı. Allah mekanını cennet eylesin. Çok üzdü, yaraladı bizi."

"HEP İYİ ŞEYLER YAPMAYA YÖNELİK ÖNERİLERİ OLAN BİRİYDİ"

Şair ve sunucu İbrahim Sadri, çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu ülke için, hepimiz için çok kıymetli ve çok değerli hizmetleri olan bir insanı kaybettik. Hepsinden önemlisi, ben çok değerli bir dostumu kaybettim. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun. Rabb'imize çok değerli bir misafir gönderiyoruz. Çok erken kaybettik. Ben de çok hakkı olan bir kardeşimdi. Hep iyi şeyler yapmaya yönelik önerileri olan biriydi. Kıymetli bir insanı cennete uğurluyoruz. Böyle bakıyorum ben, mekanı cennet olsun. Çok özel bir adamdı." dedi.

Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar da "Rabb'im rahmet eylesin. Dava adamı, davasında gayreti ve sonuç alıncaya kadar azimle çalışan bir şahsiyetti. Dosttu. Arkadaştı. Omuzdaştı. Pek çok eser ve gönüllerde iz bıraktı. Dergicilik adına yaptığı çalışmalara şahsım ve Dünya Dergiler Birliği olarak şahidiz ve duacısı olacağız. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kulandı.

Sanatçı Hakan Aykut ise Asım Gültekin'in hayatının incelenip, örnek alınması gereken bir insan olduğuna dikkati çekerek, "Kendini, insanlığa faydalı işler yapmaya adamış, adeta bir vakıf insan olmuştu. Bir lakabı 'herkesin tanıdığı, herkesi tanıyan adam' idi. İş dünyasından siyasete kadar çok geniş bir çevrede sevilen bir insan olmasına rağmen, makam mevki ve menfaat peşinde koşmamış, kendini eğitime ve özellikle de gençlere adamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 1975'te dünyaya gelen Asım Gültekin, lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Gültekin, bugüne kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti.

ESERLERİ

Aralarında "Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat", "Genç" ve "Yörünge"nin bulunduğu birçok yayında yazıları yayınlanan Asım Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi.

2002'DE YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLDİ

Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008'de yılın öğretmeni seçilmişti.

AYASOFYA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Asım Gültekin 86 yıl sonra tekrar cami hüviyeti kazanan Ayasofya-i Camii Kebir'le ilgili inananlara çağrı yaparak "Artık cuma namazında Ayasofya camiinin önündeyim. Sen de gel!" ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN AMASYA'DA DEFNEDİLECEK

Asım Gültekin'in yeğeni M.Ali Gültekin cenaze ile ilgili detayları paylaştı. Gültekin "Amcam Edebiyatçı-Yazar Asım Gültekin’in cenazesi 23 Temmuz Perşembe günü İkindi namazında Amasya/Taşova Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Doğu Mahallesi Kabristanlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun." dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yayınladığı taziye mesajında "Dava ve ilmî tecessüs sahibi, gayretli, öncü, üstadların talebesi, gençlerin abisi olma terbiyesini daima korumuş, Rumeli evladı sevgili Asım Gültekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun." dedi.

FAHRETTİN ALTUN: GERÇEK BİR DAVA ADAMIYDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında "Yazar Asım Gültekin’in ölüm haberini aldım şimdi. Çok üzüldüm. Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Buralıydı. Kültürümüzü sevdi, sevdirdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, dostlarının ve talebelerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun.

BAKAN SOYLU: GÖNÜL ADAMI ASIM GÜLTEKİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yazar, mütefekkir, eğitimci ve gönül adamı... Anadolu evladı Asım Gültekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun.

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL: HAKİKATLİ DOST ASIM GÜLTEKİN

Bakan Gül taziye mesajında "Asım Gültekin has insandı, hakikatli dosttu. Derdi davası olan yüce gönüllü bir arkadaşımızdı. “Beyaz haberlerim var kardeşlerim” derdi. Çok üzgünüm. Mekanı cennet, ruhu şad olsun..." ifadlerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gazeteci, yazar, öğretmen ve bir dil sevdalısı Asım Gültekin, dünya hayatına vedasını da düşünüp taşınmış, özetlemiş bir cümleyle: “Göçtü kervan, kalmak yok!” Ebedî hayatına göçü kutlu, mekânı cennet olsun.

Ailesi, sevenleri ve öğrencilerine sabır ve baş sağlığı dilerim.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Hayatını gençlere ve inandığı değerlere adayan yazar Asım Gültekin’in ölüm haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu: Asım Gültekin ağabeyimizin vefatı dolayısıyla son derece üzgünüm. Yaptığı sayısız iyiliğe ve güzelliğe şahidim. Allah’ın rahmeti ve merhameti onunla olsun. Kederli ailesine ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum.

BÜLENT TURAN: GİTTİ DERVİŞİMİZ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Gültekin'in vefatıyla ilgili "Vah; gitti dervişimiz Asım Gültekin. Mevlam Rahmet Eylesin..." dedi.

TEVFİK GÖKSU: GÜZEL İNSAN ASIM GÜLTEKİN

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Edebiyat dünyamızın kıymetli ismi, güzel insan Asım Gültekin'in vefat haberini derin teessür ile öğrendim. Asım kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine Sabr-ı Cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun inşaallah.

Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan:

Asım Gültekin vefat etmiş.

Sarsıldım.

Gençti, dipdiriydi, dertli adamdı.

*

Dergiler öksüz kaldı...

Dil, yazarını kaybetti, sustu...

Gençler her daim yanlarında olan ağabeylerini yitirdiler...

*

Yapacak çok şeyi vardı...

Çok üzüldüm.

*

Allah rahmet eylesin.

Mekânı cennet olsun.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken: Türkiye’de dergi denilince akla gelen birkaç isimden biri, edebiyat dünyamızın güler yüzü Asım Gültekin’in vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Üsküdar’ın naif ağabeylerinden Asım Gültekin kardeşimizin, kalp krizi sonucu vefât ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hakkında tek kişinin bile kötü söz edemeyeceği insanlar vardır; öyleydi, çok güzel adamdı. Rabbim rahmetiyle muamele etsin, mekanı cennet olsun.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren: Ortaokul talebesi iken bizleri Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç gibi üstadlarla edebiyatla tanıştıran ehl-i dil ve ehl-i kalem bir insan olan Asım Gültekin abimiz vefat etti. Çok üzgünüm. Allah ebeden razı , mekanı cennet olsun. El Fatiha..

Yeni Şafak Gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan: Allah rahmet eylesin. Güzel dost Asım Gültekin emaneti sahibine teslim etmiş. İnna lillah ve inna ileyhi raciun...

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak "Asım Gültekin’i, Çok güzel bir dostu kaybettik, Allah rahmet eylesin... Boş dünya, Bomboş dünya..." ifadelerini kullandı.

ENSAR VAKFI: MAKAMI ÂLİ OLSUN

Ensar Vakfı sosyal medya hesabından "Edebiyatçı, yazar Asım Gültekin'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Allah ailesine ve sevenlerine sabır versin." mesajını paylaştı.

Sanatçı Hasan Kaçan: İnna lillah ve İnna ileyhi Raciun. Asım Gültekin kardeşim gencecik yaşında Dâr-ı bekâ'ya göçmüş. Rabbim Rahmetiyle muamele eylesin. Resul-ü Zişan Efendimize komşu olsun.

DİYANET RADYO: MEKANI CENNET OLSUN

Diyanet Radyo: Radyomuz'da yayınlanan 'Okuma Notları' programını hazırlayan ve sunan; Yazar #AsımGültekin Hakk'a yürüdü. Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun.

Sanatçı Uğur Işılak: O’ndan geldik ve O’na gidiyoruz. Gerisi kısa bir hikaye. Ne mutlu hoş bir seda bırakıp gidenlere... Asım Gültekin’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah.

Sanatçı Umut Mürare: “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” Başımız sağolsun. Değerli dost, güzel insan Asım Gültekin, can emanetini Rabbine teslim etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz: Bir "can" daha göçtü bu alemden... Arkasında samimiyet, gayret, ikame, inşa, ihya, istikamet... gibi temel kavramlarla tanımlanabilecek bir ömrün izleri.. Ahhh minel mevt... Asım Gültekin'i rahmetle anıyorum... Mekanı cennet, sadakai cariyesi daim olsun.

Genç Dergi: Dergimizin yayın kurulu üyesi kıymetli Asım Gültekin ağabeyimizi ahirete uğurladık. Mekanı cennet olsun...

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED):

“Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm”

Yazar #AsımGültekin’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Selahattin Yusuf: Kıymetli dostum, güzel kardeşim Asım Gültekin uzun yolculuğa çıkmış. Mekanı cennet olsun. Asım gerçekten özel biriydi. Onun olduğu her yer büyülü bir mahremiyete, aile aidiyetine bürünürdü. Onunla konuşurken, acaba ne düşünür diye geçmezdi aklınızdan. Çok üzgünüm!

Ömer Ekinci: Ekşisözlükte şöyle demiş birisi Asım Gültekin için. "Eğer 1980-2020 yılları arasındaki müslüman kesimin edebi hafızası silinse, bu alandaki matbu olan her şey yansa yine de o, tek başına hatırlatmaya gücü yetendir." Mekanı cennet olsun.

İnsan ve Medeniyet Hareketi: Müslüman bir yürek, zarif bir kalem Asım Gültekin ahirete irtihal etti. Mekanı cennet olsun