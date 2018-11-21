İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza attı

31 Ekim'den itibaren Türk Hava Yolları'nın (THY) 5 noktaya seferlerinin başladığı İstanbul Havalimanı’na yapılan kule, dünyanın en gelişmiş meteorolojik teknik cihazları ve radar ile donatıldı.

Kule sayesinde hava yolu şirketlerine hava durumu bilgisi ve beklenen hava tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat anında verilebiliyor.

Meteoroloji Kulesi'nin yüksekliği 25 metre, analiz ofis yüksekliği ise 22 metre.

Meteoroloji Kulesi’nde çalışanlar meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullandıkları gibi aynı zamanda havalimanında bulunan pistleri görerek de gözlem ve tahmin yapabilme imkanına kavuştu.

Hava gözlem ve tahminleri için son teknoloji kullanılan Meteoroloji Kulesi, Türkiye’de bir ilk oldu.

Kule, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun tarafından hizmete açıldı.

Kaynak: DHA