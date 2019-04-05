İstanbul İl Seçim Kurulu geçersiz oyların tamamının sayılmasına karar verdi

İstanbul İl Seçim Kurulu, AK Parti’nin itirazları üzerine, daha önce ilçe seçim kurulları tarafından reddedilen ilçelerde de geçersiz oylar için yeniden sayım kararı verdi. Böylece dün 11 ilçede tamamlanan geçersiz oyların sayım süreci, kalan 28 ilçede daha gerçekleşecek. Bu ilçelerden Ataşehir, Kartal, Çatalca, Silivri ve Maltepe’de sadece geçersiz oylar değil, geçerli oylar da dahil sandıklarda kullanılmış büyükşehir oylarının tamamı sayılacak. Sayımı biten ilçelerden Bayrampaşa’da AK Parti’ye 85, CHP’ye 28 oy yazıldı. AK Parti Başakşehir’de 95 oy kazanırken CHP’ye de 34 oy yazıldı. En büyük sayı Ümraniye’de kaydedildi. AK Parti burada 384 oy kazandı. AK Parti’ye Fatih’te 257, Beykoz’da 152, Şile’de 30, Sarıyer’de 119, Büyükçekmece’de 69 oy daha geldi. Bazı ilçelerdeki sayımların birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.

Maltepe’deki tüm oyların sayımı ise yine CHP’ye takıldı. İstanbul İl Seçim Kurulu CHP’nin başvurusu üzerine Maltepe’deki sayım kararını kaldırdı. Kurul sadece geçersiz oyların sayılması gerektiğine hükmetti. Ancak itiraz üzerine YSK, Maltepe ilçesindeki tüm oyların sayılması kararı verdi. Burada kullanılan tüm oylar sayılacak. Süreci takip eden AK Parti, 31 bin sayım döküm cetvelini inceliyor. AK Parti, tespit ettiği yanlış-hilelerin giderilmesi içinde başvurularına devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Yeni Şafak