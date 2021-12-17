İstanbul merkezli 8 ilde PKK operasyonu
İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 26'sı yakalandı.
Güncel 17.12.2021, 11:59 17.12.2021, 12:05
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgüte ait doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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