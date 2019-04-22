İstanbul seçimlerinin akıbetine dair 10 soru 10 cevap

Mehmet Acet

Soru 1: AK Parti, İstanbul seçimleriyle ilgili YSK’ya yaptığı başvuruda en fazla hangi konuya güveniyor?

Cevap 1: En fazla, sandık kurullarında yapıldığı iddia edilen organize işler üzerinde duruluyor. Kanunda açıkça ifade edilmesine rağmen “kamu görevlisi’ sıfatı taşımayan 19 bin 742 kişinin görevlendirilmesinin başlı başına bir ‘tam kanunsuzluk’ olduğu savunuluyor.

Soru 2: 26 Şubat/2 Mart tarihleri arasında sandık kurullarına itiraz hakkı olmasına rağmen AK Parti neden o zaman itiraz etmedi de, seçim sonuçları görüldükten sonra böyle bir yola başvurdu?

Cevap 2: AK Parti ile CHP’nin tezleri bu konuda taban tabana ters düşüyor. Sorduğumuz sorunun aynısını CHP yetkilileri de dillendiriyor. Ali İhsan Yavuz ise, seçim kurullarının sandık başkanları ve kamu görevlisi üyelerinin isimlerinin siyasi partilere hiçbir zaman verilmediğini, bunu ancak seçim yapıldığı gün öğrenebildiklerini söylüyor.

Soru 3: İlçe seçim kurulları, İçişleri Bakanlığı’na bağlı mülki idare amirlerinden (kaymakam, vali) sandık görevlilerinin listesini istiyor. İlk aşamada yani, buralardan gelen listelerde böyle bir sorun olabilir mi?

Cevap 3: Yavuz, bu konuda bir sorun olmadığını, mülki amirlerin bütünüyle ‘kamu görevlisi’ sıfatını taşıyanlardan oluşan listeler verdiğini, ilçe seçim kurullarının ise bu listeleri bir kenarda bırakarak gerekli sıfatı taşımayan isimlere görev verdiğini söylüyor. Organize usulsüzlük/kanunsuzluk iddiasının dayanağı burası.

Toplam sandık sayısının yarısından daha fazla sayıda, kanunun öngörmediği kişilerin görev alması, ‘organize işler’ çevrildiğinin gerekçesi olarak gösteriliyor.

Soru 4: Karar oluştururken önceki örnek ve içtihatlara göre hareket ettiğini gördüğümüz Yüksek Seçim Kurulu, bu konuda nasıl bir karar verebilir?

Cevap 4: Sandık kurullarıyla ilgili ilk defa böyle bir itiraz konusu ortaya çıktığı için, geçmişten gelen bir ‘içtihat’ bulunmuyor. O nedenle bu alanda YSK’nın vereceği karar, geliştireceği içtihat bir ilk teşkil edecek.

Soru 5: İstanbul özelinde YSK’nin ilk defa içtihat yapacağı başka bir başlık var mı?

Cevap 5: Ali İhsan Yavuz, seçimlerin temelini oluşturan ‘Sayım Döküm Cetvelleri’ hakkındaki itirazları ile ilgili olarak da YSK’nin ilk defa bir içtihat oluşturacağını söylüyor. Bu cetvellerde 6 bin civarında mühürsüz, boş vb. hataların olduğunu dile getiriyor. Sandık kurulları ve Sayım Döküm Cetvellerindeki hataların da doğrudan ‘tam kanunsuzluk’ alanına girdiğini savunuyor.

Soru 6: Kısıtlı seçmen, mükerrer oy gibi konularda seçimlerin yenilenmesi kararını doğrudan etkileyebilecek sayı elde edilebilecek mi?

Cevap 6: YSK’nın nasıl bir karar verebileceğine ilişkin en net öngörüyü bu alanda yapabiliriz. Çünkü 31 Mart seçimleri de dâhil olmak üzere yenilenmesine karar verilen yerlerde YSK’nın oluşmuş içtihatlara göre rahatlıkla kararlar oluşturabildiğini biliyoruz.

Soru 7: O halde?

Cevap 7: O halde, seçim sonuçlarına ‘müessir’ miktarda kısıtlı seçmene oy kullandırılmış mı kullandırılmamış mı orası çok önemli olacak. AK Parti, mahkeme kararıyla kısıtlı olduğuna (zihinsel özürlü vb) karar verilenlerin 2 bin 732’sini tespit etmiş. Bir de kısıtlı olduğu hastane raporlarıyla ortaya konduğu halde, mahkemenin nasıl bir karar verdiği henüz bilinmeyen 21 bin 352 kişinin durumu var.

Soru 8: Kısıtlı olduğu halde bu kişilerin oy kullandıkları netleşti mi?

Cevap 8: Hayır, netleşmedi. İşin özü, AK Parti, “Biz şu kadar kişinin kısıtlı ya da kısıtlı olma ihtimali olduğunu belirledik. YSK hem işin gerçeğini, hem de bu kişilerin oy kullanıp kullanmadıklarını ortaya çıkarsın” diyor. YSK bu incelemeleri yaptıktan sonra seçim sonuçlarını etkileyecek düzeyde, yani aradaki farkın kapanmasını sağlayabilecek oranda kısıtlı seçmen tespit ederse İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir.

Aksi halde, bu rakamlara ulaşılamaması durumunda, kısıtlı seçmen meselesi başlı başına bir yenilenme gerekçesi olmaz.

Soru 9: Seçimlerin yenilenme kararını etkileyebilecek başka hangi iddialar var?

Cevap 9: AK Parti’nin elinde bir de ölenler ve oy kullanmaya izni olmayan hükümlülerin (taksirli suç hükümlüleri hariç) listesi bulunuyor.

YSK’dan bu listede olanlara oy kullandırılıp kullandırılmadığının belirlenmesi isteniyor. Bu alanda yapılacak tespitler, yenilenme ya da ret kararını doğrudan etkileyebilecek.

Soru 10: YSK İstanbul kararını ne zaman verecek?

Cevap 10: Bu sorunun yanıtını kimse bilmiyor. Hatta YSK üyelerinin kendileri bile şu an için bilmiyor olabilirler. Muhtemeldir ki, başvuru incelemeye alındıktan sonra yapılacak araştırmaların süresi, oluşacak kararın takvimini belirleyecektir.

Ama YSK’nın her durumda hızlı hareket edip nihai kararını vermesi, sanıyorum herkes için iyi olacaktır.

Kaynak: Yeni Şafak