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İstanbul Ümraniye'de riskli bölge ilan edildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan ve binlerce kişinin ikamet ettiği Elmalıkent Mahallesi riskli bölge ilan edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Ümraniye'de riskli bölge ilan edildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.

RİSKLİ ALAN NEDİR?
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'inci maddesinin ç fıkrasında Riskli Alan; "Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alan" olarak tanımlanmıştır.

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