İstanbul'un ilk başörtülü başkanı Döğücü oldu

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde il ve ilçelerde belediye başkan adayları yarıştı. AK Parti, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Şeyma Döğücü'yü aday göstermişti.114 bin 611 oyla geçerli oyların yüzde 49.92'sini alan Döğücü, resmi olmayan sonuçlara göre Sancaktepe belediye başkanı oldu.

Şeyma Döğücü Kimdir?

Şeyma Döğücü, 1965 yılında Çorum'da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun Döğücü halen İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapıyor.

Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve insan hakları alanında gönüllü olarak çalışmalar yaptı.

Döğücü, İstanbul Barosu seçimlerinde Çağrı Grubu ve Hukukun Üstünlüğü Grubu ile birlikte çalışmalarda bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşuyla birlikte 2002 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasi hayata katıldı.

Şeyma Döğücü, İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak çeşitli kademelerde görev aldı. 2009 Yerel Seçimleri'nde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Döğücü, 2013-2014 yıllarında Türkiyenin ilk başörtülü kadın belediye başkan yardımcısı olarak Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2012 yılında yapılan AK Parti İl Kongresi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk annesidir.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve CHP'den Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi.

HDP'den ise 2 kadın, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken, Berivan Helen Işık Siirt belediye başkanı oldu.

Kaynak: Haber 7