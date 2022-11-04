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İstanbul'un uyuşturucu verileri açıklandı

Valilik, İstanbul'da bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla düzenlenen 42 bin 442 operasyonda yakalanan toplam 61 bin 612 şüpheliden 6 bin 103'ünün tutuklandığını, operasyonlarda 841,6 kilogram eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram kokain, 545,7 kilogram bonzai, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 82 adet ecstasy ve captagon hap ele geçirildiğini duyurdu.

Güncel 04.11.2022, 09:59
İstanbul'un uyuşturucu verileri açıklandı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla yürütülen mücadelenin her alanda güçlü bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Gençleri, vatandaşları, aile birliğini tehdit eden uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine karşı, başta güvenlik güçleri olmak üzere ilgili tüm kurumların, sivil toplum örgütleriyle uyum içerisinde büyük bir kararlılıkla mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, kentte emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük teşkilatının, gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok önemli başarılar elde ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca, sürekli kılık değiştiren zararlı alışkanlıklara karşı gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleriyle insanlarımız bilinçlendirilmekte gayretli, etkili ve kararlı çalışmalarla toplumsal hayatımıza ve geleceğimize yönelik tehditlerle mücadele edilmektedir." denildi.

"Uyuşturucuyla mücadele vatan görevidir" anlayışıyla İstanbul'da bu yıl ekim sonu itibarıyla 42 bin 442 operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, operasyonlarda toplam 61 bin 612 şüphelinin yakalandığı, 6 bin 103 şüphelinin ise tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, operasyonlarda, 841,6 kilogram eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram kokain, 545,7 kilogram bonzai, 17,1 kilogram bonzai hammaddesi, 4 bin 639,4 kilogram metamfetamin, 279,9 kilogram diğer uyuşturucu maddeler, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 82 ecstasy ve captagon hapın ele geçirildiği kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında yer verilen, 2019'dan günümüze kadar uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler şöyle:

Polis-Jandarma-Gümrük 2019 2020 2021 2022
Operasyon sayısı 41.697 34.580 47.059 42.442
Şüpheli sayısı 64.305 56.312 67.587 61.612
Tutuklu sayısı 7.290 6.987 6.658 6.103
Eroin (gram) 4.209.809 842.479 2.364.516 841.628
Esrar (gram) 9.983.931 3.368.134 3.166.340 6.820.927
Kokain (gram) 590.394 794.531 1.090.824 739.142
Bonzai sentetik kannabinoid (gram) 285.842 428.974 980.896 545.771
Bonzai hammaddesi sentetik kannabinoid (gram) 71.928 3.400 98.882 17.191
Metamfetamin (gram) 224.715 1.167.146 2.401.571 4.639.441
Diğer (Amfetamin-KHAT-MDMA) (gram) 308.546 224.164 468.358 279.957
Asetik anhidrit (litre) 283 6.012 13.404 10.700
Ecstasy-Captagon hap (adet) 10.109.531 4.390.089 5.423.479 22.375.082

#İstanbul #uyuşturucu #operasyon #eroin #esrar #kokain #bonzai #asetik anhidrit #ecstasy #captagon #HAP
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