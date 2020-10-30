İstanbul Valisi: 'İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Ege Bölgesinde deprem meydana geldi. Deprem merkezinin Seferihisar olduğu belirtildi

İzmir'de şiddeti deprem hissedildi. Deprem İstanbul'dan hissedildi.

Gelen ilk bilgilere göre Ege Denizi büyüklük 6.5 M derinlik 5.0km 37.91°N 26.80°E 30 Ekim 2020 14:51:24 +03

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin hissedildiği İzmir'de bazı binalarda hasar meydana geldi.

İzmir Valisi Köşger: "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 18:21