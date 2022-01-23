İstanbul Valisi'nden vatandaşlara uyarı: 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım'
İstanbul Valisi Yerlikaya, megakent İstanbul'da kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Güncel 23.01.2022, 11:00
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulundu.
Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul karlı bir pazar sabahına uyandı.
Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın İstanbul. Kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadesini kullandı.
Günaydın #İstanbul— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022
#Kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım
pic.twitter.com/Yx9p5scGa2
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