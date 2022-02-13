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İstanbul’da silahlı kavga: 4 yaralı

Bakırköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Güncel 13.02.2022, 06:03
İstanbul’da silahlı kavga: 4 yaralı

Şenlikköy Mahallesi Avcılar Sokak’taki bir oto galeride iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi silahla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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#Bakırköy
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