İstanbullular öğleye kadar sağanak yağış altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Malatya dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Bitlis çevreleri ile Artvin'in kıyı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların, Rize ve Bitlis çevreleri ile Artvin'in kıyı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Kaynak: Ajanslar