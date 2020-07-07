İstanbulluları korkutan görüntü.. 20 yıl öncesi görüntülere tepkiler büyüyor

İstanbul Şile'de farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelerde 60 saate yakındır su verilmediği belirtilerken, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler artıyor.

HER ŞEY KÖTÜ OLUYOR

"Her şey güzel olacak" sloganıyla seçmenlerden oy toplayan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, koltukta 1 yılını geçtiğimiz günlerde doldurdu.

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Halk suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "CHP'li İBB'den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul'una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul'a bu kabusu yaşatan Başkan'a kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.

(Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmadan önce su kuyruğuna giren vatandaşlardan bir kare)

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 08:34