Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal ve istikbalimizi 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayan o şanlı mücadeleye borçluyuz. Ülkesine ve geleceğine sahip çıkan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu topraklar uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AA