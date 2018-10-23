İttifak yerelde bitti, cumhurda devam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, Cumhur İttifakının devam ettiğini ancak yerel seçimlerde ittifak olmayacağını açıkladı.

ERDOĞAN'DAN CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek biz de aynı şekilde kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Ama biz Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 14:11