İyi ki varsın Eren!

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül, ölümünün 4’ncü yılında anılıyor. Şehit oğlunun kabri başına gelen anne Ayşe Bülbül, "4 yıl oldu ama hala o günkü acıyı yüreğimde hissediyorum. Her yıl bugün aynı acıyı, aynı korkuyu yaşıyorum. Sanki yine o haberi biri bana verecek o acıyı tekrar yaşayacakmışım gibi. Kanadım, hayallerim kırık; çok taze acılarım daha yeni" diyerek gözyaşı döktü.

Anne Bülbül, "Bir yandan gururluyum ama içimdeki acı hiç dinmiyor. Benim evladımın burada yaptığını gösterdiği cesareti başka birinin göstermesi mümkün değil. 13 evladımdan bir tanesini vatana, millete, bu toprağa şehit verdim. Bugünler evladımın şehadet şerbetini içtiği gün" ifadelerini kullandı.

"Şehit olduğu gün fındık günlükçüsü olarak çalışıyordu"

Şehit oğlunun bu zamanlarda fındık topladığını söyleyen anne Bülbül, şöyle devam etti:

"Sanki Eren hiç ölmemiş, her an gelecekmiş gibi. Evladını askere allayıp pullayıp gönderirsin ve gelecek her habere hazırlıklı olursun. Ama benim oğlum daha 15 yaşındaydı, daha çocuktu. Hainlerle çatışmaya girdi ve şehit edildi. Hiçbir günahı yoktu. Gece gündüz demeden bir lokma ekmek için çalışırdı. Şehit olduğu gün de yine fındık günlükçüsü olarak çalışıyordu. Cebinde fındıktan kazandığı 20 lirası vardı. Ona bile kurşun değdirdiler. İnsanların adaleti şaşar ama yüce Allah’ın adaleti hiçbir zaman şaşmaz. Ben her gün yüce mevlama yalvarıyorum benim yavrumun kanı yerde kalmasın."

Çoğu zaman şehit oğlunun mezarı başında uyuyakaldığını belirten anne Bülbül, "Benim oğlumun hayali şehit olmaktı ama askere gideceğim askerde şehit olacağım derdi. Yaşadığımız gecekondunun önünde şehit olacağım demezdi. Oğlum o hainlerin planlarının önüne canıyla geçti. Kim bilir o hainler burada ne canlar yakacaktı. Şehitlik makamı güzel bir duygu ama acısı da çok büyük. Ben her gün yaz kış demeden burada oğlumun mezarı başındayım. Hani küçük bir bebeğin olur ya yedirir, içirir, yatırırsın. Uyanmadığı, sesi çıkmadığı zaman endişelenir açar bakarsın nedir durumu diye. Öyle bir şey işte bu. Ne zaman ben de ölür yavrumun yanına toprağa girerim işte benim acım ancak o zaman diner" diye konuştu.

Bülbül'ün Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerinin yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Ustaoğlu, 4 yıl önce hain terör örgütünün saldırısı sonucu 15 yaşındaki Eren Bülbül ve kendisini ona siper eden Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadete yürüdüğünü belirterek, her ikisine de Allah'tan rahmet diledi.

Ustaoğlu, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ildeki tüm sivil toplum kuruluşları ve il müdürleriyle birlikte Eren'in kabri başında onu andıklarını belirterek, ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına tekrar başsağlığı diledi.

Anne Ayşe Bülbül'ü de evinde ziyaret ettiklerini anlatan Ustaoğlu, "Ona da söyledim, bugün onun aslında tabi ki hüzünle birlikte en büyük günü, gurur günü. Bugün 83 milyon Eren'imizi anıyor. Belki bir Eren'imizi kaybettik ama burada da gördüğünüz gibi milyonlarca bizim Eren'imiz ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte onu anıyor. Bu da aile için tabi ki gurur verici bir durum." dedi.

Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin her kademesinin Eren için dua ettiğinin altını çizerek, "Tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz. Genç yaşta şehadete yürüyen yavrumuza Allah'tan rahmet ediliyorum." diye konuştu.

Eren'in mezarı başında dua edildi ve mezarına çiçekler bırakıldı.

Anma programına ellerindeki Türk bayrakları ile katılan Arsin Yeşilyalı Cami Kur'an kursu öğrencileri hep birlikte, "İyi ki varsın Eren, bir ölür bin diriliriz" sözlerini söylediler.

Öte yandan, vatandaşların da Eren'in mezarı başına gelerek dua ettikleri görüldü.

"Eren Bülbül'ü korumak için 41 yaşında 41 kurşun yedi, doğum gününde toprağa girdi"

Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik de oğlunun mezarını ziyaret etti.

Sabahın ilk ışıklarında oğlunun eşyalarının bulunduğu dolabı açan 68 yaşındaki anne Hatice Gedik, evladının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

Gedik, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Gedik, "Acılar unutulmuyor. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Oğlumdan sonra, 11 ay önce de eşimi kaybettim, tek kaldım. Eren Bülbül'ü korumak için 41 yaşında 41 kurşun yedi, doğum gününde toprağa girdi. Kahramandı benim oğlum, hiç ev yüzü görmedi, ömrü dağlarda taşlarda geçti. Bugün de ölüm yıl dönümü, söyleyecek bir şey bulamıyorum, acım çok büyük. Ne diyeyim, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra oğlunun kabrini ziyaret eden Hatice Gedik, burada dua etti, gözyaşı döktü.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in mezarı, şehadetinin 4. yılında akrabaları ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik'i Bekbele Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Daha sonra anne Hatice Gedik ile şehidin mezarına giden güvenlik güçleri, şehidin mezarına da çiçek bıraktı.Şehidin kabrinde uzman çavuş Halil İbrahim Koca tarafından Kuran-ı Kerim okundu, anne Hatice Gedik ve jandarma ekipleri de şehitler için dualar etti.