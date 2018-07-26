İYİ Parti'de dağılma süreci başladı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

24 Haziran seçimlerine oldukça iddialı ve umutlu giren İYİ Parti'nin siyasi arenadaki ömrü çok kısa oldu.

Yenilginin ardından morallerin bozulduğu parti lideri Meral Akşener önce Olağanüstü Kongre kararı aldı ardından da kendisinin aday olmayacağını açıkladı. Şimdi kulislerde Akşener'in tavrının duygusal mı yenilgiyi kabul etme mi yoksa farklı bir siyasi taktik mi olduğu konuşuluyor.

İYİ Parti'nin geleceği üzerine senaryolar

12 Ağustos'ta yapılmasına karar verilen Olağanüstü Kongre'si öncesi İYİ Parti liderinini tavrının "taktik" olduğunu düşünen muhalifler ve partinin yola Akşener'le devam etmesini isteyen kendisine yakın üst yönetim tek konuda hemfiki: İYİ Parti dağılma sürecinde.

Akşener’in partinin başında kalması konusunda ikna edilememesi durumunda, en çok dile getirilen olasılık partinin dağılması. Seçimden sonra bazı milletvekillerinin ve partililerin AK Parti’ye yönelik ılımlı mesajları gözönüne alınırsa muhtemel dağılma sürecince bazı milletvekillerinin AK Parti’ye bazılarının da eski evleri olan MHP’ye döneceği düşünülüyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, genel başkanı istifa eden ve yeniden aday olmayacağını söyleyen İYİ Parti hakkında değerlendirmede yaparken "Pandora'nın kutusu açıldı" ifadesini kullandı. Selvi "İYİ Parti'de Akşener sonrası planlayanlar da var" diyerek "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" yorumunu yaptı.

İYİ Parti seçim gecesinden itibaren siyasetin tehlikeli sularına girdi

Selvi, "Akşener’in daha da güçlenerek geri dönüş yapma ihtimalini hâlâ güçlü bir seçenek olarak görüyorum" dedi. Selvi yazısında şunları kaydetti:

Meral Akşener’le görüşen İYİ Parti yöneticileri, geri dönüş için kapıyı araladığı görüşündeydiler.

Meral Hanım, aday olmayacağım dedi ama zaten o aday olmayacak, parti olarak tek aday olarak göstereceğiz diyorlardı.

Meral Hanım’dan hiçbir sinyal almıyoruz. Aday olmayacağı yönündeki tavrını sürdürüyor. Akşener sonrasına hazırlık yapmalıyız görüşünü savunanlar da vardı.

Meral Akşener istemese de Akşener’in dışında hiçbir aday çıkmamalı, oybirliğiyle tekrar seçilmeli diye mücadele edenler var. Onlar da çok iyi biliyor ki, İYİ Parti demek Meral Akşener demek. Meral Akşener olmazsa İYİ Parti’nin dağılma sürecine gireceğini görüyorlar. Akşener’in, kapısının önünde bekleyenlerin geri çekilmesi, kendisine açıklama yapmak için 72 saat süre tanınması ve 12 Ağustos’ta partinin olağanüstü kurultaya gidilmesini istemesi nedeniyle umutlanmışlardı. Hatta, kongreye geleceğini söylediği ifade ediliyordu.

Hatta Akşener bir yandan rest çekerken diğer taraftan da geri dönüş için manevra mı yapıyor yorumları işitilmeye başlanmıştı. Akşener’in, partide sorun çıkaran bir grubu tasfiye ederek daha güçlü bir şekilde partiye döneceği konuşuluyordu. Ancak Akşener, “Aday olmama kararım kesindir” diye açıklama yaptı. Zaten Afyon’daki kampı terk etmek üzere aracına bindiğinde bu kararı verdiğini söyleyenler var. Hatta bir parti yöneticisi, “Afyon’a bu kararı alarak gelmiş”demişti.

Peki bu durumda ne olacak?

Akşener geri döner mi?

Akşener’in daha da güçlenerek geri dönüş yapma ihtimalini hâlâ güçlü bir seçenek olarak görüyorum. Ama İYİ Parti’yi zor günler bekliyor. Dip akıntıların güçlü olduğu İstanbul Boğazı’ndan geçecek olan büyük gemiler, kılavuzu kaptana ihtiyaç duyar. İYİ Parti seçim gecesinden itibaren siyasetin tehlikeli sularına girmiş buluyor. Partileri başarıya taşıyan lideridir. İYİ Parti ise ne ideoloji partisi ne de bir kadro hareketi. Akşener partisi olarak doğdu. Ama parti siyasetin azgın sularında yüzerken, lidere en çok ihtiyaç duyduğu bir anda Akşener’i kaybetmiş durumda.

İYİ Parti gemisi su almaya başladı.

Konuştuğum parti yöneticileri, Akşener’i tek aday olarak gösterme konusunda kararlılar. Ama partide bir yandan da potansiyel genel başkan adayları kıpırdamaya başladı.

İYİ Parti’de Meral Akşener’den sonraki en güçlü isim Koray Aydın. Eski Bayındırlık Bakanı hem seçimlerden sonraki istifasında, hem de Afyon kampında yaşanan kopuş sırasında Akşener’in yanında yer aldı. Ancak MHP’de genel başkanlık yarışına girmiş biri olarak İYİ Parti’nin kurucularından ve teşkilat başkanı olarak en güçlü isim olma özelliğini koruyor.

Ümit Özdağ ise potansiyel bir aday olmasına karşın şu ana kadar bir sinyal vermiş değil. Medyada tanınır bir isim olmasına karşın, parti üzerinde o denli güçlü olmadığı söyleniyor.

Muhaliflerin adayı Halaçoğlu

Akşener muhaliflerinin üzerinde toplandıkları isim ise İYİ Parti kurucularından ama milletvekili adayı gösterilmeyen Yusuf Halaçoğlu. Demirel’den sonra, DYP’de “Kasıma kadar İsmet Abi”formülü gündemdeydi. Muhalifler de “Olağan kongreye kadar Yusuf Hoca”diyorlar. Ama partideki güçleri sınırlı.

Eğer Akşener’den başka aday çıkarsa, tek aday olmayacağı kesin. Merkez sağ ve soldan gelenlerin de aday çıkarması bekleniyor. Bu isim bir kadın olur mu orasını bilmem ama güçlü birisi olacağı kesin.

Tabii bir de İYİ Parti üzerinde etkili olan Yeni Çağ gazetesinin kimi destekleyeceği önemli. Akşener konusundaki duruşunu koruyan gazetenin B planı olarak kime yöneleceği önemli olacak. Bir isim konuşuluyor ama daha erken olduğu için yazmadım.

İYİ Parti’de Pandora’nın kutusu açıldı. Artık partide hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 10:22