İYİ Parti müttefiki CHP'yi Sözcü'ye şikayet etti

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 24 Haziran seçimleri öncesi Millet İttifakı'ndaki ortakları CHP ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, Muharrem İnce'nin Diyarbakır'a gidip “Kürtçe eğitim, Lazca eğitim” demesi İYİ Parti'ye gelen oyların hızla MHP'ye dönmesine neden oldu. Çünkü bu mitingler, bu sözler mütedeyyin seçmeni korkuttu." dedi.

CHP – AK Parti çekişmesi ile asla iktidarın değişmeyeceğini öne süren Aydın, İYİ Parti modellemesinin ülke için en iyi tercih olduğunu iddia etti.