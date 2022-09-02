İyi Partili Bahadır Erdem'i taşıyan aracın çarptığı kadın öldü
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in içinde bulunduğu makam aracı, Eskişehir'de bir yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Güncel 02.09.2022, 07:03
Murat A. idaresindeki cip, Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı.
Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Tekin'in cesedi, buradaki işlemlerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Kazaya karışan araçta İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in de bulunduğu, sürücünün ise Erdem’in şoförü olduğu öğrenildi.
Sürücü Murat A, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
24
açık
Günün Anketi Tümü