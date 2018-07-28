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İYİ Partililer Akşener'in evine yürüdü, işte Akşener'in cevabı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım." dedi.

İYİ Partililer Akşener'in evine yürüdü, işte Akşener'in cevabı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Meral Akşener’in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından İYİ Partililer Akşener’i ikna için yola çıktı. Akşener göreve geri dönmeyi kabul etti.

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek için yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener'in evinin önünde buluştu. Sabah saatlerinden itibaren Akşener'in evinin önüne gelenlerin bekleyişi son buldu. 

Kendisini bekleyen partililere seslenen Akşener, "Herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü saat 15'de başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Evet tekraren teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 19:30
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