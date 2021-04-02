İyilik Derneği İdlib’deki kamplarda hurma dağıttı

İyilik Derneği, mazlum ve mağdur kardeşlerimizin her daim yanında yer almaya devam ediyor. Çetin kış şartları ve yaşanan yağışlar nedeniyle zor durumda olan İdlib halkına temel ihtiyaçları doğrultusunda desteklerini sürdüren İyilik Derneği, Dairhassan kamplarında yaşayan kardeşlerimize hurma dağıtımı yaparak ikramda bulundu.

Savaş şartları nedeniyle yaşanan zorlukların yanında, kış ve soğuk ile mücadele eden İdlib halkına her açıdan destek olmaya çalışan derneğimiz gerçekleştirilen Hurma dağıtımında üç tondan fazla hurmayı kamp sakinlerine ulaştırdı. Bu sayede hem besin ve gıda desteği sağlanmış oldu hem de hurmanın sofralarında yer aldığı ailelere manevi bir sıcaklık katmış oldu.

İyilik Derneği İdlib’de süren yaşam mücadelesinde kardeşlerimize İyilik elini uzatamaya, iyiliğe elçi olmaya bağışçılarımızın desteğiyle devam edecek.