İyilik Kütüphanesi Cerablus dağıtımları gerçekleştirildi

İyilik Kütüphaneleri Projesi kapsamında Azez, Afrin, Cerablus ve El-Bab’da bulunan 805 okula kütüphane ve eğitim materyali dağıtımı yapılacak. 22 Şubat Pazartesi günü yapılan dağıtım törenine; Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Karkamış Kaymakamı Mehmet Emin Bağlı, Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Gaziantep Fırat Kalkanı Cumhuriyet Savcısı Mustafa Büyükçelebi, Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gazi Kılıçparlar, Gaziantep AFAD İl Müdür Bekir Şen, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis, İyilik Derneği Genel Sekreteri Kamuran Serkan Gürsel, mahalli, mülki ve idari amirler, İyilik Derneği temsilcileri, STK temsilcileri, okul yöneticileri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören de Suriyeli öğrenci Zenc El Zavi Arif Nihat Asya’nın Dua şiirini okudu. Ardından açılış ve selamlama konuşmalarına geçildi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu selamlama konuşmasında şu huşulara değindi; “Uzunca bir süredir kendi yönetimlerinden ve terör örgütlerinden çekmedikleri kalmayan Suriyeli kardeşlerimizin her alanda yardımına koşmaya devam ediyoruz. Bunun için resmî kurumlarımız elinden gelen gayreti göstermekte, sivil toplum örgütlerimiz de büyük bir boşluğu doldurmaktalar. Burada da bunun güzel bir nişanesi olan bir programda hep beraber buna şahitlik etmekteyiz. İyilik Derneğimiz, Millî Eğitim Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız bir araya gelerek bölgedeki okullarımıza Suriyeli kardeşlerimizin geleceğinin sağlam ve sağlıklı bir şekilde inşa edilmesi noktasında büyük bir hizmet olan kütüphane hediyesini hep beraber gerçekleştiriyoruz. İnsanların bugünkü cari ihtiyaçlarını gidermek elbette ki önemli. Ama toplumların gelecek kuşaklarının dünyanın diğer kısımlarıyla rekabet edebilir bir vaziyette kendi medeniyetlerini inşa edecek bir zihin ve gönül dünyalarının inşasını sağlamak en az bu kadar da önemli. Bu nedenle yapılan çalışmada emeği olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, bugün burada büyük bir buluşmaya tanıklık ettiklerini belirterek; “Suriyeliler uzun bir süredir kendi vatanlarında vatansızlığı yaşıyorlar. Bu daha büyük bir acıyı ve dramı getiriyor. Burası uzun yıllar zulme şahit oldu. Cerablus DEAŞ’ın işgali altında adeta coğrafyaya küstü. Buraya özgürleştikten kısa bir süre sonra gelmiştim. Bu okul yıkılmıştı, bu cami talan edilmişti. Ama bugün biz burada kitaplarla, fikirlerle yeni bir uygarlığın özgürleştiren ikliminde bir araya geldik. Biz buraya geldiğimizde sivil toplum olarak ilk yaptığımız iş bir çocuk parkı kurmak olmuştu. Çocuklar uzun süre parka gelemediler, sokakta gençlerle top oynadık kimse çıkamadı. Hepimiz anne ve baba olarak buradayız. Kendi çocuğumuz ne kadar özgürlük, güvenlik, barınma, fikir, düşünce ihtiyacına sahipse Cerablus’taki çocuklar da o kadar ona muhtaçtır. Uzun süredir kitap tercümeleri yapıyorduk. 100’e yakın kitabı Anadolu irfanından Arapçaya kavuşturduk. Kürt bölgelerinde de Kürtçeye çevirmiştik. Bu proje kapsamında şu anda 805 okulda 805 tane kütüphane kuruyoruz. Her kütüphanede ortalama 100 tane kitap var. Rasim Özdenören’in eseri var, Tolstoy’un eseri var, Suriye’nin aydın ve mütefekkirlerinden Cevdet Said’in kitabı var, Fuat Sezgin’in kitabı var. Hayrettin Karaman’ın “Gençlerle İslam’ı Konuştuk” kitabı var. Yine Aile Olmak kitabı var. Buraları tırlar dolusu silahlarla cehenneme çevirmeye çalışıyorlar. Ama bizler yüreklerimizden süzülerek gelen bu eserlerle, aydınlarımız, alimlerimiz, dünyanın mütefekkirleriyle yeniden inşa ediyoruz. Mekanları yaparız ama insanı kaybedersek kazandığımız mekân sahipsiz kalır. Biz parçalanan insanlığı yeniden buluşturmak için bu kütüphane projelerini yürütüyoruz. Aynı zamanda birazdan gezeceğimiz Anadolu Kültür Merkezleri açıyoruz. Afrin’de 500’e yakın gencimiz eğitim görüyor, 3 hafta önce açtık. Azez’de bine yakın öğrencimiz eğitim görüyor, 5 bin civarında genç sıra bekliyor. El-Bab’daki merkezimiz önümüzdeki ay açılacak. Bunların hepsi kadirşinas halkımızın Suriyelilere olan kardeşliğinin yansımalarıdır. Suriye’de bir çocuk okula, kitaba, eğitime ulaşamıyorsa biz ülkemizde özgür olamayız. Rabbim, bombalarla yıktıkları bu yerleri kitaplarla, fikirlerle, düşüncelerle tekrar ayağa kaldırmayı bizlere kolay kılsın” dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis de “Bakanlığımız, AFAD, İyilik Derneği ortaklaşa imzaladığı protokolle Afrin, Cerablus, Azez ve El-Bab’da 805 kütüphane ve 10 bin kitapla başlayan ve peyderpey artan fikir inşasını gerçekleştirecek olan dağıtım törenine hepiniz hoş geldiniz. 2017 yılında biz buraya geldiğimizde her yer bombalanmış ve çocukları sokaklarda görmek mümkün değildi. Ama bugün çocuklarımız gerek okullarda gerek sokaklarda gerekse parklarda oyun oynayabiliyorlar ve okullarına gidebiliyorlar. Fiziki olarak eksiklerimizi büyük oranda tamamladık. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarımızla aynı hedefler doğrultusunda uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bu vesile ile kütüphane projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Cerablus Mahalli Eğitim Müdürü Mustafa El Cesim ise; “Bizler eğitimci olarak buradaki çocuklara eğitim anlamında kim el uzatırsa onlara saygı ve minnet duyarız. Bu kütüphaneler çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Projeye emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile dağıtım töreni sona erdi. Heyet törenin ardından Cerablus Anadolu Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

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Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 17:11