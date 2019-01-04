“İyilik okulu” projeleri için Sudan'a gidilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Deniz Feneri Derneği ortaklığında yürütülen “iyilik okulu” projeleri kapsamında bu yıl da yollara düşecekler var. Mazluma umut olmayı hedefleyen bir okul var.

Kendilerini “Konya’nın Dünyaya Açılan Sesi” olarak tanıtan Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri geçen yıl bir proje kapsamında üç ayrı Afrika ülkesine yardım ve kardeşlik taşımıştı. Geçen yıl, “İYİLİKTE YARIŞIYOR, AFRİKA’YLA TANIŞIYORUZ” demişlerdi. İki buçuk ton civarında yardımın, bir adet kuyunun, kurbanların ve sadakaların ulaştığı yerlerde en önemlisi de sevgi ve kardeşliğin tohumları ekilmişti. Bu başarı ve hazzı tüm okulun ve çevresinin katkılarıyla gerçekleştirdiler.

Bu yıl da yolları Sudan’a… “İYİLİKTE YARIŞ DEVAM EDİYOR…” diye yola yola baş koydular. Okulun gönüllü öğretmen ve öğrencileriyle hazırlığa başladılar. İç savaşın ve karışıklıkların sürdüğü başka bir Afrika ülkesine yolculuk var. Şimdi hedef eski Osmanlı toprağı olan Sudan… Aramızdaki kardeşliği sudan sebeplerle yıkanlara inat, kafilenin menzili Sudan’a… Yine muhabbetle, umutla, heyecanla…

Okuldan ve çevre hayırseverlerden gelen giyim, okul eşyası ve nakit para ile şubat ayı başlarında yola çıkacaklar. Konya’nın manevi mimarlarından Şems-i Tebrizi, “BİR KARDEŞİN ÜŞÜYORSA SENİN ISINMA HAKKIN YOKTUR” der.

Bu koca yürekli öğrencilerin olduğu okulun her bir ferdi biliyorlar ki;

Oralarda yollarını gözleyen açlar var…

Garipler var…

Yolunun gözlenmesi güzel… Ama kavuşmak daha güzel...

Bu topların kadim mirası adına uzaklardaki kardeşleriyle kucaklaşmak ve onların derdine küçük de olsa merhem olmak için yola düşecekler.

Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik ve sosyal sorunların farkındalar. Bunun en güzel çözümünün de uzak -yakın tüm kardeşlerle bir ve beraber olmaktan geçtiğine inanıyorlar.

Sadakanın malı artırdığından eminler…

Paylaşınca çoğalacağına olan imanları tam…

İhmal ederlerse şayet, gitmek için misyonerlerin pusuda beklediğini de biliyorlar…

Şimdi heyecanlı ve tatlı bir telaş var. Bir ay sonra hediyeleriyle kucaklaşacaklar…

Okulun sloganı, “BUGÜN İYİ BİR ŞEYLER YAPMAK LAZIM… YARIN GEÇ OLABİLİR…”



Sizin de mi iyiliğiniz var? Taşımak bize şeref verir… Bekliyoruz…

Kaynak: www.dunyabulteni.net