İzin çıktı, Konsolosluktaki kuyu aranacak

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu Rezidansının bahçesindeki kuyu için arama izni çıkmamış ve 22 gündür aranmamıştı. İzin dakikalar önce çıktı, arama yapılacak.
2 Ekim'de öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın cesedi aranıyor.
Polis ekiplerinin konsolosluk konutunda yapacağı aramalarda bahçede bulunan eski su kuyusu ile kapalı garajı detaylarıyla inceleyeceği bildirilmişti.
AA'dan yapılan açıklamada cinayetten önce diplomatik plakalı araçla Belgrad Ormanında keşif yapıldığı duyuruldu.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 15:48