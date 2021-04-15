İzin, emeklilik ve istifa başvuruları durduruldu
Sağlık çalışanlarının izin, emeklilik ve istifa başvuruları Sağlık Bakanlığı'nca sınırlandırıldı.
Güncel 15.04.2021, 13:45 15.04.2021, 13:50
Sağlık Bakanlığı personel işlemleri hakkında bir genelge yayınladı.
Bakanlık izinlerin durdurulduğunu, emeklilik ve istifa başvurularının da kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı bu önlemlerin sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkin bir şekilde devam edebilmesi için alındığını belirtti.
Kaynak: Mepa News
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