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İzin, emeklilik ve istifa başvuruları durduruldu

Sağlık çalışanlarının izin, emeklilik ve istifa başvuruları Sağlık Bakanlığı'nca sınırlandırıldı.

Güncel 15.04.2021, 13:45 15.04.2021, 13:50
İzin, emeklilik ve istifa başvuruları durduruldu

Sağlık Bakanlığı personel işlemleri hakkında bir genelge yayınladı.

Bakanlık izinlerin durdurulduğunu, emeklilik ve istifa başvurularının da kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı bu önlemlerin sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkin bir şekilde devam edebilmesi için alındığını belirtti.

Kaynak: Mepa News

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#İzin
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