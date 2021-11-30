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İzmir açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel 30.11.2021, 07:19 30.11.2021, 07:24
İzmir açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'de, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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#Birleşmiş Milletler
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