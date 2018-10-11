İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı, tahliye başladı

İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı sebebiyle tahliye başladı. Olayda biri ağır 3 kişinin yaralandığı gelen haberler arasında.
Adliyede tutuklu bulunanlar cezaevi aracına bindirildi.
Gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldiği belirtilirken, İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olayda bir işçinin ağır yaralandığı, çok sayıda sağlık mensubunun zehirlendiği bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı: Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında gaz kaçağı meydana geldi.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 12:34