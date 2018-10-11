İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı, tahliye başladı

İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı sebebiyle tahliye başladı. Olaya müdahale etmek için gelen çok sayıdaki sağlık görevlisinin zehirlendiği bildirildi. Bir işçinin ağır yaralandığı açıklandı.