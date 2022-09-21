İzmir'de 343 düzensiz göçmen yakalandı
Kentte jandarma ekiplerinin düzenlediği 19 operasyonda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 343 düzensiz göçmen yakalandı.
Güncel 21.09.2022, 12:17
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-19 Eylül tarihleri arasında, Bayındır, Çeşme, Foça, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Urla'da düzensiz göçmenlere yönelik 19 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 343 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 minibüs ve 2 otomobile el kondu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler ise tutuklandı.
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