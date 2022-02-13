İzmir'de diş polikliniğinde yangın

\u0130zmir'in \u00d6demi\u015f \u0130l\u00e7esi'nde devlet hastanesine ba\u011fl\u0131 d\u0131\u015f poliklini\u011finde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nK\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyen yang\u0131na itfaiye ekipleri m\u00fcdahale etti. Yang\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc ancak baz\u0131 cihazlarla muayene odalar\u0131 hasar g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n\u00d6len ya da yaralan\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 yang\u0131nla ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131. \r\n