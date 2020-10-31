İzmir'de enkazdan çıkan saatin durduğu an dikkat çekti

İzmir'de dün saat 14.51'de meydana gelen deprem 6,6 büyüklüğündeki sonrasında Barış Sitesinde yıkılan binanın enkazındaki bir saat dikkat çekti.

DEPREM SONRASINDA DURDU

Eskişehir'den İzmir'e yardıma giden DAK ekibinin objektiflerine yansıyan ve deprem sonrasında durduğu görülen saat acıyı derinden hissettirdi.

ENKAZDA BULUNAN OYUNCAK YÜREKLERİ SIZLATTI

Saatin yanı sıra bir çocuğun enkaz içinde bulunan oyuncağı da yürekleri sızlattı. Yine yıkılan binada yakınlarının çıkarılmasını enkaz başında battaniye ile bekleyen bir vatandaşın görüntüsü depremin soğuk yüzünü gösterdi.

Kaynak: Haber7