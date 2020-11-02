İzmir'de kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor: Üç ay kira almayacağım

Kenan Biter



İzmir'de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında aram kurtarma çalışmaları devam ederken evi hasar görenlerin kiralık daire arayışına geçmesiyle kira fiyatlarında da anormal artışlar yaşanmaya başladığı öne sürüldü.

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda takibe alınan bir dairenin deprem öncesi 2100 TL olan kira fiyatının deprem sonrası 500 liradan fazla bir artışla 2650 TL'ye kadar çıktığı görüldü.

YÜZLERCE KİŞİ MESAJ ATIYOR: ÜÇ AY KİRA ALMAYACAĞIM



İzmir'deki yıkıcı depremin ardından kimi fırsatçı ev sahipleri tarafından yapılan kira zam oranlarına ilişkin yenisafak.com'un görüşüne başvurduğu İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir halkının deprem sonrası topyekün seferber olduğunu ve yüzlerce kişinin kendilerine mesajlar yollayarak iki, üç ay kira almayacağını belirtirken, kira fiyatlarının arttırıldığına ilişkin söylentileri yayanların provokatif bir hareket içerisinde olduğunu kaydetti.

İzmir'deki 20 bölge başkanı ile kira zamlarına ilişkin konuştuğunu, kendilerine 'Fiyat arttıran var mı?' diye sorduğumda böyle bir şey olmadığını söylediklerini de kaydeden Güleroğlu, ''Tamamen provokatif olarak bunu söyleyip bu söylemlerle fiyat arttırma yönüne gidiyorlar.'' dedi.

İzmir Emlakçılar Odası olarak valilikten evinin hasarlı olduğuna ilişkin belge alanların, bu belge ile odaya kayıtlı emlak ofislerine gitmeleri halinde kendilerine herhangi bir komisyon alınmadan ev bulunacağını da sözlerine ekleyen Güleroğlu, 'Bu yönde vatandaşlarımıza çağrımız olsun' diye konuştu.

Kaynak: Yeni Şafak