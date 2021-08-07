İzmir'de orman yangını çıktı

28 Temmuz'dan beri devam eden yangınlar nedeniyle Türkiye adeta felaketi yaşıyor. İletişim Başkanlığı, yangınlarla ilgili son güncel durumu paylaştı.

Şu ana kadar 226 orman yangınının 220'si kontrol altına alındı. 3 ildeki 6 noktada devam eden yangınlara 9 İHA, 16 uçak, 58 helikopter, 150 iş makinesi, 850 arazöz ve 5 bin 250 OGM personeliyle müdahale ediliyor.

Devam eden yangınlar şöyle:

Muğla: Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan

Isparta: Sütçüler

İzmir: Urla

İzmir'in Urla ilçesinde bozuk orman ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıklıova mevkiinde, İzmir-Karaburun yolu yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar çıktığını gören ekipler itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yangını kontrol altına almak için bir helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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