İzmir'de yangın
İzmir'in Buca ilçesinde yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Güncel 18.09.2022, 20:02
Seyhan Mahallesi 630/2 Sokak'taki yatak ve yastık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın çevredeki atölyelere sıçramadan söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathane kullanılamaz hale geldi.
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