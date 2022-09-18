İzmir'de yangın

Seyhan Mahallesi 630/2 Sokak'taki yatak ve yastık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın çevredeki atölyelere sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathane kullanılamaz hale geldi.