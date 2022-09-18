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İzmir'de yangın

İzmir'in Buca ilçesinde yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Güncel 18.09.2022, 20:02
İzmir'de yangın

Seyhan Mahallesi 630/2 Sokak'taki yatak ve yastık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın çevredeki atölyelere sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathane kullanılamaz hale geldi.

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